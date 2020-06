Warum es im Eishockey-Verband zu einer Kampf-Abstimmung kommt

Sollte es keine zweite Welle an Covid-19-Infizierten und einen erneuten Lockdown geben, dann dürfte der Supergau im österreichischen Eishockey ausbleiben und können die Klubs der bet-at-home International Hockey League (IHL) mit einem Saisonstart Anfang Oktober planen. Veranstaltungen bis 5.000 Zuschauer sollen ab September in den Hallen wieder möglich sein.

Somit gibt es nur noch eine Unsicherheit: Am Samstag findet in Villach die Wahl des Präsidenten des österreichischen Eishockeyverbandes statt. Diesmal ist es eine echte Wahl, da es zwei Kandidaten gibt: Gernot Mittendorfer, der 2016 von Dieter Kalt Sen. übernommen hatte, und Klaus Hartmann. Der Kärntner ist Vizepräsident des Kärntner Verbandes und eine Notlösung, da Ex-Teamspieler Herbert Hohenberger entgegen erster Planungen doch nicht als unbezahlter Präsident zur Verfügung stand.

Hartmann führt eine Gruppe der Unzufriedenen an. Fünf der acht Landespräsidenten (Burgenland hat keinen eigenen; Tirol, Oberösterreich und Steiermark sind für Mittendorfer) haben den Wahlvorschlag eingebracht. Grund der Unzufriedenheit ist, dass das derzeitige Präsidium in den vergangenen Jahren zuwenig mit den Vertretern der Landesverbänden kommuniziert habe, bzw. Versprechen bei der Wahl vor vier Jahren nicht eingehalten worden sein sollen. Der Breitensport komme den Herausforderern in der derzeitigen Konstellation zu kurz.