Warum die Capitals in der Zwischenrunde Außenseiter sind

Dass die Vienna Capitals auf dem zweiten Platz in die Platzierungsrunde der Top-fünf-Teams in der Erste Bank Liga eingezogen sind, verdanken die Wiener vor allem ihren Siegen gegen die schwächeren Teams.

Denn von den Gegnern in der Platzierungsrunde sind die Wiener in den direkten Duellen im Grunddurchgang nur gegen Bozen positiv (12:0 Punkte in vier Partien). Gegen Salzburg und KAC lautet die Bilanz 2:10, selbst gegen den heutigen Heimspielgegner Graz (5:7) sind die Wiener hinten nach.

Capitals-Trainer Dave Cameron weiß auch nicht, ob diese Statistiken etwas aussagen: „Wir werden es erst nach den acht Spielen wissen, ob es etwas bedeutet.“ Für gewöhnlich steigern Cameron-Teams in der Zwischenrunde ihre Intensität und Erfolgsquote. Im Vorjahr gewannen die Wiener alle zehn Partien.

Nach der Platzierungsrunde dürfen die ersten drei ihre Viertelfinalgegner wählen. Und: Der Sieger der Platzierungsrunde bzw. das zweitbeste Team hinter Grunddurchgangssieger Salzburg sichert sich das zweite Ticket für die Champions Hockey League.