Warum der Hirscher-Ski im Weltcup weiter ohne Logo unterwegs ist

„Wir halten uns sehr genau an die Regeln, und eine Regel besagt eben, dass das Design kommerziell erhältlich sein muss. Im Oktober war das noch nicht so, jetzt ist das ganz eindeutig so. Man kann es prinzipiell in den Geschäften so kaufen, auch wenn die meisten ausverkauft sind“, führte Giger aus. „Damit haben wir nach Expertenmeinung alle Voraussetzungen erfüllt und wollen wir mit diesen Ski ganz normal fahren.“

Was macht Wellinger?

Am Donnerstag soll es im Unternehmen erneut Beratungen geben. Am Wochenende will der Deutsche Andreas Wellinger beim Skifliegen am Kulm mit Van-Deer-Equipment zu Höchstweiten springen.

Cooler Kristoffersen

Den Mann, der mit seinen guten Leistungen der Brennpunkt der Causa ist, scheinen die politischen Spielchen um sein Arbeitsgerät am wenigsten zu tangieren. „Ich fokussiere mich auf das Skifahren“, sagte Henrik Kristoffersen nach seinem fünften Platz im Riesentorlauf.

„Es war der gleiche Ski. Sicher wollte ich gerne mit dem Logo fahren, weil es gut ausschaut. Aber es ist nicht meine Entscheidung“, stellte der Norweger klar.