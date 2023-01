Aufholjagd von Schwarz in Schladming: Von Rang 14 auf das Podest

1. Loic Meillard (SUI) 2:18,77 1:09,05 1:09,72 2. Gino Caviezel (SUI) 2:19,36 +0,59 1:09,69 1:09,67 3. Marco Schwarz (AUT) 2:19,58 +0,81 1:11,43 1:08,15 4. Alexander Steen Olsen (NOR) 2:20,06 +1,29 1:11,58 1:08,48 5. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:20,07 +1,30 1:10,11 1:09,96 6. Zan Kranjec (SLO) 2:20,18 +1,41 1:10,70 1:09,48 7. Alexis Pinturault (FRA) 2:20,43 +1,66 1:10,74 1:09,69 8. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 2:20,58 +1,81 1:10,92 1:09,66 9. Alexander Schmid (GER) 2:20,62 +1,85 1:10,87 1:09,75 10. Lucas Braathen (NOR) 2:20,69 +1,92 1:11,17 1:09,52 11. Stefan Brennsteiner (AUT) 2:20,74 +1,97 1:10,97 1:09,77 12. Raphael Haaser (AUT) 2:20,95 +2,18 1:11,04 1:09,91 13. Filip Zubcic (CRO) 2:21,03 +2,26 1:11,49 1:09,54 14. Hannes Zingerle (ITA) 2:21,42 +2,65 1:12,30 1:09,12 15. Thomas Tumler (SUI) 2:21,55 +2,78 1:12,28 1:09,27 16. Joan Verdu (AND) 2:21,57 +2,80 1:12,31 1:09,26 17. Mathieu Faivre (FRA) 2:21,58 +2,81 1:11,69 1:09,89 18. Giovanni Borsotti (ITA) 2:21,67 +2,90 1:11,91 1:09,76 19. Leif Kristian Nestvold-Haugen 2:21,83 +3,06 1:12,11 1:09,72 20. Roland Leitinger (AUT) 2:21,91 +3,14 1:11,43 1:10,48 21. River Radamus (USA) 2:22,10 +3,33 1:11,16 1:10,94 22. Livio Simonet (SUI) 2:22,20 +3,43 1:12,26 1:09,94 23. Brian McLaughlin (USA) 2:22,36 +3,59 1:12,36 1:10,00 24. Rasmus Windingstad (NOR) 2:22,49 +3,72 1:11,78 1:10,71 Tommy Ford (USA) 2:22,49 +3,72 1:11,80 1:10,69 26. Semyel Bissig (SUI) 2:22,59 +3,82 1:12,43 1:10,16 27. Adam Zampa (SVK) 2:22,68 +3,91 1:11,99 1:10,69 28. Stefan Luitz (GER) 2:23,67 +4,90 1:12,41 1:11,26

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Joshua Sturm (AUT)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Manuel Feller (AUT), Atle Lie McGrath (NOR)

Gesamtwertung (25/39):

1. Marco Odermatt (SUI) 1186 2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 993 3. Henrik Kristoffersen (NOR) 779 4. Loic Meillard (SUI) 692 5. Vincent Kriechmayr (AUT) 677 6. Lucas Braathen (NOR) 671 7. Alexis Pinturault (FRA) 473 8. Manuel Feller (AUT) 456 9. Marco Schwarz (AUT) 443 10. Daniel Yule (SUI) 334 11. Zan Kranjec (SLO) 330 12. James Crawford (CAN) 322 13. Atle Lie McGrath (NOR) 314 14. Johan Clarey (FRA) 291 15. Daniel Hemetsberger (AUT) 275 19. Matthias Mayer (AUT) 268

Riesentorlauf Männer (8/10):

1. Marco Odermatt (SUI) 460 2. Henrik Kristoffersen (NOR) 390 3. Zan Kranjec (SLO) 330 4. Loic Meillard (SUI) 296 5. Marco Schwarz (AUT) 224 6. Lucas Braathen (NOR) 205 7. Alexis Pinturault (FRA) 201 8. Alexander Schmid (GER) 178 9. Manuel Feller (AUT) 165 10. Gino Caviezel (SUI) 165 11. Filip Zubcic (CRO) 126 12. Stefan Brennsteiner (AUT) 115 13. Atle Lie McGrath (NOR) 104 14. Rasmus Windingstad (NOR) 89 15. Filippo della Vite (ITA) 80 16. Raphael Haaser (AUT) 69 24. Patrick Feurstein (AUT) 50

Mannschaft Männer (25):

1. Schweiz 4165 2. Norwegen 3410 3. Österreich 3083 4. Frankreich 1734 5. Italien 1363 6. Deutschland 1158 7. USA 817 8. Kanada 771 9. Slowenien 513 10. Kroatien 227

Nationencup (51):

1. Schweiz 7.535 2. Österreich 5.806 3. Norwegen 4.829 4. Italien 4.258 5. USA 3.046 6. Frankreich 2.726 7. Deutschland 1.963 8. Kanada 1.387 9. Slowenien 1.322 10. Schweden 1.209