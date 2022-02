Warum Skisprungstar Kraft bei Olympia die Alarmglocken schrillen lässt

Es war weniger der vierte Platz in der Qualifikation, der Stefan Kraft so zufrieden stimmte, als vielmehr die Konstanz, mit der er auf der Großschanze weit nach unten segelte. „Er ist sehr stabil unterwegs. Das schaut richtig gut aus bei ihm“, lobte ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl vor dem Bewerb am Samstag (12 Uhr MEZ).

Es zeichnet sich ein internationaler und hochkarätiger Wettstreit um die Medaillen ab. In der Qualifikation, die der Norweger Lindvik gewann, waren Springer aus acht Nationen in den Top Ten vertreten. Die Österreicher präsentierten sich mannschaftlich stark und landeten allesamt in den Top 15.