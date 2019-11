Vor dem Saisonstart: Schanze frei für das große Rätselraten

Stefan Kraft ist ein schlechter Hellseher. Selbst ein Mann mit seinen Fähigkeiten und seiner Erfahrung hat nicht die geringste Ahnung, wo die Reise hingehen wird. Dann, wenn er am Freitag in Wisla ( Polen) das erste Mal in dieser Saison abheben wird und die Weitenjagd aufs Neue beginnt.

"Leuchtet der Einser auf? Bin ich Dreißigster?", grübelt Stefan Kraft. "Du hast in Wahrheit keine Ahnung, wo du stehst, wenn du das erste Mal wieder die Startnummer anhast und im Training gegen die anderen springst."