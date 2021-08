Von der NHL nach Wien: Dave Barr ist Coach der Vienna Capitals

Barr war am Wochenende, wie am Samstag auf kurier.at berichtet, in Wien und klärte letzte Details. In der Aussendung wird Barr zitiert: "Ich habe mir sagen lassen, dass die Wiener harte Arbeiter sind – und genauso wollen wir als Team auftreten. Wir werden hart spielen, kein Gegner wird es gegen uns leicht haben. Meine Mannschaft wird immer alles aus sich herauskitzeln und hoffentlich auch alle Fans stolz machen. Denn wir repräsentieren Österreichs Hauptstadt."

Barr wird den Spagat zwischen Ausbildung der Youngsters und Gewinnen schaffen müssen. Wiens Manager Franz Kalla erklärt: "Dave passt perfekt in unser Anforderungsprofil. Daher war schnell klar, dass wir ihn als künftigen Head-Coach verpflichten wollen. Er hat die Erfahrung von zwölf Jahren NHL und auch bewiesen, dass er ein gutes Händchen für die Weiterentwicklung junger Spieler hat. Wir erwarten uns von Dave wichtige Impulse für unsere Organisation, die Fortführung unseres eingeschlagenen Weges mit dem Einbau junger Spieler in die Profi-Mannschaft und freuen uns gemeinsam mit ihm auf eine erfolgreiche Saison.“