Überraschung bei den Vienna Capitals: Mario Fischer kehrt zurück

„Mit ein wenig Abstand ist bei mir das Gefühl immer deutlicher geworden, dass es das mit meiner Karriere noch nicht gewesen sein kann. Nach einem kurzen Familien-Rat mit meiner Frau und meinen zwei Töchtern war daher klar: Ich hole meine Eislaufschuhe wieder aus dem Keller.“

Mario Fischer, im Mai zurückgetreten, kehrt nun wieder zu den Vienna Capitals zurück. „Die Caps sind eine Herzensangelegenheit“, sagt der 32-jährige Wiener, der die Mannschaft nach dem personellen Umbruch in der Sommerpause wieder als Kapitän aufs Eis führen wird. „Die Gesichter der Caps haben sich in der Off-Season geändert. Zwei Spieler haben ihre Karriere überraschend beendet, andere haben sich entschlossen, eine neue Herausforderung anzunehmen. In der Mannschaft ist es zu einem Umbruch gekommen, die neue Generation an jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs trägt heuer mehr Verantwortung. Ich will vor allem unseren Young Guns auf und abseits der Eisfläche weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen.“

So kann er nun seine Leistungsbilanz weiter ausbauen. Fischer hält aktuell bei 538 Liga-Einsätzen für die Vienna Capitals – den drittmeisten in der

Klubgeschichte. In der Saison 2016/2017 war er Teil des Meisterteams. Fit ist Mario Fischer jedenfalls: In den vergangenen Monaten hat er auch eine Ausbildung zum Fitness- und Gesundheitstrainer absolviert. „Die Entscheidung, dem Team noch einmal mit seiner Erfahrung zu helfen, zeigt seinen herausragenden Charakter", lobt Caps-Manager Franz Kalla.