Karriereende im besten Alter von Capitals-Kapitän Mario Fischer

Mit Tränen in den Augen gab Mario Fischer am Mittwoch nach dem 2:3 nach Verlängerung gegen den HCB Südtirol Interviews über das Ausscheiden seiner Vienna Capitals im Semifinale der ICE Hockey League.

Es war nach zehn Jahren bei den Wienern sein letzter Auftritt in einem Eishockey-Trikot. Der 31-jährige Wiener beendete seine Karriere im besten Alter. Der Grund ist ein familiärer: „So gerne ich noch spielen würde, doch meine Familie hat in den letzten Jahren zurückstecken müssen. Darüber hinaus ist es auch Zeit, dass meine Frau ein wenig entlastet wird. Sie hat in der Steiermark einen Vollzeit-Job und managt diesen trotz zweier Kinder.“ Die Familie hat den Lebensmittelpunkt in die Steiermark verlagert, und Fischer lebte während der Saison wie ein Legionär in Wien.