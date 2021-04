Warum der KAC im Eishockey-Finale gegen Bozen Favorit ist

Der HCB Südtirol hat es im Gegensatz zu den Titeln 2014 und 2018 geschafft, das Feindbild in der Liga zu werden. Das lag einerseits an der schamlosen Ausnutzung der Doppel-Staatsbürgerschaften in Italien, wodurch 17 (!) Spieler im Kader nicht in Italien geboren sind. Und andererseits an Mike Halmo. Der 29-jährige Kanadier ist der meistgehasste Spieler der Liga, sagen seine Gegner. Das liegt weniger an seiner unbestrittenen spielerischen Qualität als an der Spur der Verwüstung, die er durch die Saison zog. Dass mit Björkstrand (VSV), Herr (Innsbruck) und Wukovits (Vienna Capitals) gleich drei Spieler bei seinen Attacken verletzt wurden, konnte weder von den Referees noch vom immer mutloser agierenden Strafsenat verhindert werden. In den ersten drei Finalpartien wird Halmo noch gesperrt sein.

Ein anderes Spiel

Seine Kollegen werden es mit dem KAC ungleich schwieriger haben als gegen die Capitals. Denn die Wiener sind ein Team, das Druck ausübt, dabei Räume öffnet und speziell bei den letzten beiden Niederlagen zu viele individuelle Fehler gemacht hat. Apropos Capitals: Lukas Piff wurde vor Sebastian Wraneschitz zum ICEHL-Youngster der Saison gewählt.

Anders als die Wiener ist der KAC auf dem Eis ein echter Block, der taktisch diszipliniert agiert und den Boznern nicht so viele Konter gestatten wird.

Dasselbe gilt umgekehrt aber auch: Bozen lauert gerne, lässt den Gegner müde laufen und ist im Umschaltspiel brandgefährlich. Spieler wie Findlay oder Bardaro machen aus dem Nichts Tore. Trotz allem: Steigert sich Bozen im Vergleich zur Semifinalserie nicht, dann ist der KAC Favorit.

KURIER-Tipp: 4:2 für KAC