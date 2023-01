Jeder weiß, dass noch kein Skispringer jemals weiter geflogen ist als Stefan Kraft. Seit 2017 hält der Salzburger den Weltrekord im Skifliegen. Damals war er in Vikersund 253,5 Meter weit gesegelt.

Anlass genug, um vor dem Weltcup-Skifliegen am Kulm, das an diesem Freitag mit der Qualifikation beginnt, auf die Topweiten der anderen österreichischen Skispringer zu blicken. Die Bandbreite beträgt mehr als 100 Meter, da einige ÖSV-Adler in Bad Mitterndorf zu ihrem Jungfernflug abheben.