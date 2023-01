Grippewelle im ÖSV-Springerteam: Flugverbot für drei Österreicher

Einigen Österreichern bleiben diese Glücksgefühle vorenthalten. Denn ein Trio muss vorerst am Boden bleiben, nachdem im österreichischen Skisprung-Team das Grippevirus grassiert.

Michael Hayböck, Daniel Tschofenig und Clemens Aigner werden zumindest am ersten Skiflug-Tag am Kulm nicht teilnehmen. Die Sportler sind an Grippe-Symptomen erkrankt und kommen frühestens in der Qualifikation am Sonntag zum Einsatz.

Für die Qualifikation am Freitag (13:00 Uhr) für den ersten Bewerb (Samstag 14:15 Uhr) wurden Maximilian Ortner, Hannes Landerer und Markus Rupitsch von den ÖSV-Verantwortlichen nachnominiert.