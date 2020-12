Vierter zur Halbzeit: Hayböck darf von einer WM-Medaille träumen

Es ist beeindruckend, was für eine Flugshow Michael Hayböck gerade in Planica abzieht. Der Oberösterreicher schwebt auf dem mächtigen Bakken in Slowenien förmlich in anderen Sphären und fliegt einer Medaille entgegen. Zur Halbzeit der Skiflug-WM liegt Hayböck an vierter Stelle. Vom Führenden Karl Geiger (GER) trennen den Österreicher lediglich acht Punkte. Die Entscheidung erfolgt am Samstag mit zwei weiteren Flügen (16 Uhr).