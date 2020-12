Stefan Kraft zu Untersuchungen nach Tirol - Teameinsatz offen

Weltrekordhalter Stefan Kraft reist am (Freitag aufgrund neuerlich akut gewordener Rücken- und Leistenschmerzen von den Skiflug-Weltmeisterschaften in Planica zu weiteren Untersuchungen nach Innsbruck. Das gab der Österreichische Ski-Verband (ÖSV) bekannt. Der Einsatz des Salzburgers im WM-Teambewerb am Sonntag sei aber trotzdem nicht ausgeschlossen, hieß es weiters.

Am Donnerstag hatte Kraft, der eben erst von einer Corona-Erkrankung genesen war, sein Antreten im Einzelbewerb am Freitag und Samstag absagen müssen. Der 27-jährige Weltcup-Titelverteidiger hatte auch schon in der Saisonvorbereitung mit Rückenproblemen zu kämpfen gehabt.