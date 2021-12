Nach dem Tournee-Fehlstart wartet die Angstschanze der ÖSV-Adler

Selbst bei seinem Tournee-Gesamtsieg in der Saison 2014/'15 war der Dominator nur Sechster geworden. Seit Stefan Kraft bei der Tournee dabei ist, war er beim Neujahrsspringen lediglich einmal auf dem Stockerl gelandet: 2017 als Dritter - es war auch der einzige Podestplatz eines österreichischen Skispringers in Garmisch in den vergangenen sieben Jahren.

Auf keiner anderen Tournee-Schanze erlebten die Österreicher zuletzt so eine Flaute. Das war nicht immer so: Eine Zeit lang war Garmisch sogar eine ausgewiesene Österreicher-Schanze. Zwischen 2008 und 2014 gewann fünf Mal ein ÖSV-Adler das Neujahrsspringen. Gregor Schlierenzauer war allein für drei Siege verantwortlich, Wolfgang Loitzl und Thomas Diethart, beide spätere Tournee-Champions, feierten dort jeweils ihren ersten Weltcupsieg.

Und deshalb hält Mario Stecher so gar nichts von der Rederei über eine Angstschanze. Wie meinte der Nordische Direktor nach dem Debakel in Oberstdorf doch gleich: "Wir können in Garmisch vorne mitmischen."