Vierschanzentournee: Kraft in Garmisch im 1. Durchgang out

Stefan Kraft muss seine Hoffnungen auf einen Spitzenplatz in der Gesamtwertung der 67. Vierschanzentournee schon nach der zweiten Konkurrenz begraben. Der 25-jährige Weltmeister schied am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen wie im Vorjahr schon im ersten Durchgang aus.

Der Ex-Tourneesieger verlor nach völlig missglücktem Sprung (114 m) sein K.o.-Duell mit dem Deutschen Constantin Schmid.