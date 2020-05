Die Super-Adler drückt der Schuh

Die Super-Adler kommen – so steht es in großen Lettern auf dem dunklen, doppelstöckigen Luxusbus mit den getönten Scheiben, mit dem Österreichs Skispringer durch die Gegend kutschiert werden.

Super-Adler, diesen Namen trugen die Österreicher in den letzten Jahren völlig zu recht. Die Goldmedaillen, Titel und Trophäen flogen den ÖSV-Adlern nur so zu, und im Vorjahr landeten bei der Vierschanzentournee mit Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern und Andreas Kofler gleich drei Österreicher auf dem Siegespodest.

Einen Winter später sieht die rot-weiß-rote Welt schon nicht mehr so rosig aus: nur ein ÖSV-Adler in Garmisch in den Top Ten ( Schlierenzauer); nur zwei Österreicher in der Gesamtwertung unter den ersten 20 ( Manuel Fettner ist Elfter); dafür Springer, die gleich in Scharen abstürzen.

Nachdem in Oberstdorf mit Morgenstern und Kofler bereits zwei ehemalige Tourneesieger K.o. gegangen waren, fabrizierte gestern mit Wolfgang Loitzl der nächste Ex-Triumphator einen Bauchfleck (Platz 33). Und weil sich die übrigen Österreicher – Martin Koch und Michael Hayböck – bisher nie für die Punkteränge qualifizieren konnten, bekommt der Schriftzug auf dem Teambus zumindest bei dieser Tournee eine völlig neue Bedeutung.

Die Adler kommen – nämlich in die Bredouille und unter Zugzwang. "Die anderen waren schon einmal besser", gestand auch Schlierenzauer, der bei dieser Tournee den Alleinunterhalter gibt.

Dabei waren die Österreicher siegessicher, ja geradezu euphorisch zur Tournee angereist. "Wir wissen wie’s geht", hatte Sportdirektor Ernst Vettori noch in Oberstdorf erklärt. Und Chefcoach Alexander Pointner hatte nach vier Gesamtsiegen in Folge für diese Tournee eine ganz besondere Devise ausgegeben: "Kreativ und lustvoll wettkämpfen." Uninspiriert und schmerzhaft trifft es bisher wohl eher. "Man sieht einfach, dass man sich derzeit keinen Fehler erlauben kann", bilanzierte Pointner zur Tournee-Halbzeit, "es hat auch andere Top-Springer erwischt."