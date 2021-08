Vienna Capitals verpflichten Verteidiger Lalonde

Die Vienna Capitals gaben am Mittwoch die Verpflichtung des schussgewaltigen kanadischen Verteidigers Shawn Lalonde bekannt. Der 31-Jährige spielte in Europa schon in Schweden für den Topklub Färjestad, fünf Jahre in der deutschen DEL und zuletzt zwei Jahre in der russischen KHL für Wladiwostok und Tscherepowez.