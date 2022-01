Verschwörungstheorien begleiten Kriechmayr-Sieg in Wengen

Vincent Kriechmayr ist der Mann, der den 92. Lauberhornrennen seinen Stempel aufgedrückt hat. Die Affäre um die verspätete Anreise nach Wengen aus der Corona-Quarantäne gipfelte am Samstag in seinem Sieg beim Abfahrtsklassiker. Dass er Beat Feuz auf den zweiten Platz verwies und Marco Odermatt "nur" Vierter war, schmeckte vielen Schweizern nicht. So wurde darüber diskutiert, ob der Oberösterreicher ausgeruht einen Vorteil hatte - oder von oberster FIS-Stelle beschützt wurde.

Die Frage, ob Kriechmayrs zwei nicht gemachte Trainingsläufe das entscheidende Ass in seinem Ärmel waren, konnte am Samstag nicht geklärt werden. "Ich war trotzdem blau, muss ich sagen", rekapitulierte der Weltmeister seine Fahrt. "Vincent hat heute ganz klar ausgespielt, dass er mehr Kraft hatte als wir anderen", meinte Feuz. "Gleichzeitig gibt es wohl keine fünf Athleten, die im Kopf und Körper bereit sind, ohne Training vorher ihre Fahrt von ganz oben bis unten so durchzuziehen", sagte der Schweizer, der die Siegerehrung am Abend im Dorfzentrum schwänzte, um zu seiner schwangeren Freundin Katrin zu reisen.