Wengen-Sieger Vincent Kriechmayr: "Ich verstehe die Behörden"

Vincent Kriechmayr gewann am Samstag zum zweiten Mal nach 2019 die Lauberhorn-Abfahrt in Wengen. Zuvor hatte er eine Corona-Infektion überstanden und war verspätet und ohne Training in die Schweiz angereist. Nach dem Rennen stand er für ein Interview zur Verfügung:

War das ein besonderer Sieg für Ihre Sammlung?

Vincent Kriechmayr: Für uns Österreicher ist das nach Kitzbühel das wichtigste Abfahrtsrennen. Mit dem habe ich nicht gerechnet, aber es ist ein unglaublicher Moment gerade.

War es ein Vorteil, dass Sie die frischesten Beine hatten?

Ich war trotzdem blau, muss ich sagen. Ich habe mein Bestes gegeben. Man hat bei den letzten Rennen gesehen, wenn du nicht komplett am Limit bist, dann wirst du nichts gewinnen. Ich habe heute versucht, mit der 'Jetzt erst recht'-Mentalität alles zu zeigen, was ich draufhabe. Dass das so aufgeht, ist ein Wahnsinn.