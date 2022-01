Frauen-Abfahrt in Zauchensee: Gut-Behrami siegt, Siebenhofer 3.

Alles hat ein Ende, und so auch die Siegesserie von Sofia Goggia: Die Italienerin beschloss am Samstag um 10.56 Uhr ihren Erfolgslauf von sieben Abfahrtssiegen in Serie im Fangnetz. In einer Kompression auf der Kälberloch-Piste von Altenmarkt-Zauchensee von entglitt der Olympiasiegerin der Außenski, immerhin blieb die 29-Jährige unverletzt. Ach ja: Natürlich war Sofia Goggia bei der Zwischenzeit vor ihrem Ausfall bei Weitem die Schnellste (53,14).

So war der Weg frei für eine Schweizerin: Lara Gut-Behrami, 2007 Silbermedaillengewinnerin bei der Junioren-WM im Pongau hinter Tina Weirather und vor Nicole Schmidhofer, raste in 1:45,78 Minuten zur Bestzeit. Hätte die 30-Jährige nicht den Zielsprung verbockt, sie wäre wohl noch zwei Zehntelsekunden schneller gewesen – Goggia hätte sie dennoch nicht übertroffen.

Der Konjunktiv passt auch gut zu den Siegeschancen der Österreicherinnen. Mirjam Puchner, in dieser Saison bislang die Beste, leistete sich auf der selektiven Strecke enorme Fehler und bekam dafür 1,83 Sekunden Rückstand aufgebrummt und wurde 16.

Christine Scheyer, 2017 letzte österreichische Siegerin in Zauchensee, fuhr in einer Mischung aus Übermotivation und Unsicherheit 1,26 Sekunden länger als Lara Gut-Behrami (Platz 10).