ÖSV-Star Kriechmayr gewinnt das Abfahrtsspektakel in Wengen

Für Vincent Kriechmayr war es bereits der zweite Triumph auf der längsten Abfahrt der Welt. Schon 2019 hatte der 30-Jährige in Wengen gewonnen, der Erfolg am Samstag war zugleich ein Jubiläum: Kriechmayr hält nun bei zehn Weltcupsiegen.

Kriechmayrs Sieg wird freilich für einige Nebengeräusche sorgen. Denn eigentlich hätte der Oberösterreicher in Wengen gar nicht am Start stehen dürfen. Nach seiner Covid-Infektion hatte er die beiden offiziellen Trainingsläufe verpasst, die Teilnahme an einem Training ist aber Voraussetzung für einen Start.

"Kindergarten"

Die FIS-Jury erteilte Kriechmayr eine Sondererlaubnis und ließ ihn am Freitag vor der ersten Abfahrt einmal aus dem Starttor fahren. Das genügte als "Training" und für einen Start in Wengen. Bei der Konkurrenz hatte die Sonderbehandlung von Kriechmayr für Irritationen, Aufregung und Kritik gesorgt. Der Schweizer Alpin-Direktor monierte, dass die FIS ihre eigenen Spielregeln ignoriert habe und sprach von einem "Kindergarten"