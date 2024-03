Verletzungs-Drama um ÖSV-Kombinierer in Lahti

Auf der windanfälligen Schanze in Lahti bekam Seidl einen so hohen Luftstand, dass er förmlich vom Hang abhob. Nach 136 Metern klatschte der 31-Jährige aus großer Höhe auf den Boden .

Seidl konnte im Auslauf nicht mehr selbst aufstehen und musste von Rettungskräften aus dem Stadion getragen. Es besteht der Verdacht einer schweren Verletzung im rechten Knie. Der Österreicher wurde in das Krankenhaus von Lahti gebracht.

Es wäre nicht die erste in der Karriere des Gewinners von zwei Weltcupbewerben. Seidl hatte schon zwei Mal einen Kreuzbandriss erlitten, in den letzten Jahren wurde der Pongauer von einer Autoimmunerkrankung gebremst.

In diesem Winter meldete sich Mario Seidl erfolgreich im Weltcup zurück. Nach seiner langen Abwesenheit landete er vier Mal in den Top 20, am Samstag belegte er in Lahti im Teamsprint Rang fünf.