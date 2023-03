"Größter Tag meiner Karriere": Lamparter ist Gesamtweltcupsieger

Der Weg zum großen Triumph war Maßarbeit für Johannes Lamparter. Rang elf beim vorletzten Saisonrennen in Lahti (Finnland) genügte Johannes Lamparter, um den Gesamtweltcupsieg in der Nordischen Kombination perfekt zu machen.

"Ich habe so viele Höhe und Tiefen gehabt in dieser Saison, es ist unglaublich, dass es geklappt hat", sagte der 21-jährige Tiroler unmittelbar nach dem Rennen. "Ich bin überglücklich, dass einer meiner Kindheitsträume in Erfüllung gegangen ist. Das ist sicherlich der größte Tag meiner Karriere."