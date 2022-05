Umbau im ÖSV-Skisprungteam: Neuer Assistent für Chef Widhölzl

Auf der Suche nach einem Nachfolger wurde Mario Stecher in einer anderen ÖSV-Sparte fündig. Balthasar Schneider, seit Jahren Mitglied des Betreuerstabs der ÖSV-Kombinierer, wechselt ins Skisprunglager und wird neuer Assistent von Andreas Widhölzl.

Schneider, 37 und aus dem Bregenzerwald, war früher selbst als Springer im Weltcup im Einsatz. Dabei schaffte er es immerhin acht Mal in die Top 20. Mit einer Weite von 216,5 Metern hält er auch den Vorarlberger Skiflugrekord. Beim ersten Trainingskurs in dieser Woche im Stanglwirt in Going war Schneider bereits mit von der Partie, genauso wie sein Landsmann Matthias Troy, der ebenfalls das Trainerteam des ÖSV verstärkt.