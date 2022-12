Überstunden für die ÖSV-Stars: "Müssen auch an der Überwindung arbeiten"

Bei Schönwetter rückten in der zweiten Abfahrt Hütter (5.), Ortlieb (6.) und Mirjam Puchner (7.) in Podestnähe, ein Trio mit Puchner (7.), Nicole Schmidhofer (9.) und Ramona Siebenhofer (10.) fand sich auch zum Abschluss am Sonntag im Super-G in den Top Ten wieder. "Wir haben nur ein bissl Achtungserfolge gefeiert, in Summe fehlt der große Wurf, dass wir da dabei sind.", sagte Trinker.

Die Pause kommt gelegen. Die Erfahrung zeige, dass Weihnachten immer gute Zeit für die Mannschaft sei, erklärte der Frauen-Chef. "Wir haben kurze Wege, tolle Trainingsmöglichkeiten. Ich hoffe, dass wir den notwendigen Schritt machen. Der Winter ist auch die Zeit, wo man die Technik entwickelt. Das müssen wir, so gut es möglich ist, nutzen." Es brauche eine genaue Analyse und die Einsicht der Läuferinnen. "Das fordern wir, aber wir unterstützen sie dabei und versuchen, das Maximum rauszuholen."

Paradox des Skisports

Puchner, im Gesamtweltcup als Zehnte und im Super-G als Sechste beste Österreicherin, hat erkannt, dass sie "brutal viel in den technischen Abschnitten" verliere, daran gelte es zu arbeiten. Konditionstraining und ein paar Skitage stehen bei ihr auf dem Programm, was Weihnachten betrifft, ist sie wunschlos glücklich. "Die Top drei vielleicht, aber das habe ich selbst in der Hand, da wird das Christkind sagen 'geh trainieren' und schenkt mir vielleicht ein paar Trainingstage."

Hütter will nach dem Ausscheiden im Super-G ein paar Tage nutzen, um ihr Knie "in Schuss zu kriegen", danach stehe Kondi und den Kopf freikriegen auf dem Programm. "Um für unsere Heimrennen in St. Anton bereit zu sein."