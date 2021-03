Überflieger und Pechvögel: Das war die Skisprungsaison 2020/'21

0 Einzelsiege

. . . konnten die ÖSV-Adler in der abgelaufenen Saison verbuchen. In der 42-jährigen Geschichte des Skisprung-Weltcups waren die Österreicher nur vier Mal leer ausgegangen. In Mannschaftsbewerben schlug sich das Team von Andreas Widhölzl besser und feierte zwei Saisonerfolge. Beim Mannschaftsfliegen in Planica reichte es zum Abschluss zu Rang drei.