Trotz Protesten: FIS-Präsident Eliasch mit 100 Prozent wiedergewählt

Der Brite Johan Eliasch ist als Präsident des Internationalen Ski-Verbandes (FIS) für vier Jahre wiedergewählt worden. Der in Schweden geborene ehemalige Head-Chef wurde in Mailand im Rahmen des 53. Kongresses des Internationalen Ski- und Snowboard-Verbandes (FIS) - so der davor fixierte neue Name des Weltverbandes - mit 100 Prozent der abgegebenen Delegiertenstimmen im Amt bestätigt. Dieses hatte er im Juni 2021 vom verstorbenen Schweizer Gianfranco Kaspar übernommen.