Eine WM für Montafon und Kühtai, Lostag für FIS-Präsident Eliasch

Es kommen in den nächsten Wintern einige Großveranstaltungen auf den ÖSV zu. Allein bis 2027 finden drei Weltmeisterschaften auf heimischem Schneeboden statt: 2024 wird der Kulm in Bad Mitterndorf Schauplatz der Skiflug-WM, ein Jahr später steigt in Saalbach-Hinterglemm die Alpin-WM, und am Mittwoch erhielt nun das Montafon den offiziellen Zuschlag für die Ski-Freestyle- und Snowboard-Titelkämpfe 2027.

Der ÖSV gab die einzige Bewerbung ab, die meisten Bewerbe werden im Montafon stattfinden, im Kühtai in Tirol sind die Halfpipe-Veranstaltungen geplant.