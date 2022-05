Schröcksnadel: "Ski-Rennen dürfen nicht im Bezahlfernsehen verschwinden"

Peter Schröcksnadel: Ich habe gewusst, dass er für Veränderungen steht. Die braucht es auch. Aber es geht auch darum, wie man sie umsetzt. Zwischen privaten Unternehmen und demokratischen Verbänden herrschen andere Spielregeln. Nur so viel: Die Zentralvermarktung, über die in letzter Zeit so viel geredet wird, ist bei diesem Kongress kein offizielles Thema. Diese Pläne sind auch noch unausgegoren und wären noch gar nicht umsetzbar. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass der FIS-Präsident dieses Thema dann selbst zur Sprache bringen wird.