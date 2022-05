Kolumbianischer Premierensieg auf der 17. Etappe des Giro d'Italia

Am 17. Tag des 105. Giro d’Italia wollte es Felix Gall noch einmal wissen. Mehrfach hatte der Osttiroler im Trikot von AG2R Citroën in der zweiten Rennwoche für seine starke, aber unbelohnte Leistung am vorvergangenen Sonntag bezahlt und auch am Dienstag dieser Woche noch einmal einiges an Rückstand aufgebrummt bekommen.

Am Mittwoch aber nutzte der 24-Jährige die Gelegenheit, sich neuerlich einer Fluchtgruppe anzuschließen. Aus ursprünglich 25 Ausreißern, die sich direkt nach dem Start in Ponte di Legno am Tonalepass abgesetzt hatten, wurden im Anstieg zum Passo del Vetriolo acht, es folgten die Abfahrt nach Caldonazzo und die finale Klettertour über den Monte Rovere auf die Hochfläche von Lavarone.