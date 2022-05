Sanktionen gegen russische Tennis-Profis: Auch die Sprache ist verboten

Daniil Medwedew darf in Paris nicht in seiner Muttersprache parlieren, zumindest nicht in den Interviewräumen. Im Normalfall werden dort Fragen auf Englisch und in der Heimatsprache gestellt.

Russlands bester Tennisspieler, die Nummer zwei der Welt erhielt nicht Fragen auf Russisch, sondern Französisch, was jetzt nicht zwingend ein Problem sein muss, weil er seit Jahren in Monte Carlo lebt. Und obwohl russische Journalisten zugelassen sind in Roland Garros, eine Handvoll ist auch hier.