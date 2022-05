Tennisstar Tsitsipas übersteht Fünfsatz-Krimi bei den French Open

Mitfavorit Stefanos Tsitsipas hat in der ersten Runde der French Open mehr Mühe als ursprünglich angenommen gehabt. Gegen den Italiener Lorenzo Musetti musste der Grieche am Dienstagabend in einem der letzten Einzel-Erstrundenspiele des Grand Slams nach einem 0:2-Satzrückstand über fünf Durchgänge, gewann letztlich 5:7, 4:6, 6:2, 6:3, 6:2. Zu Beginn der Partie war Tsitsipas weit weg von der Form des Vorjahres gewesen, als er in Roland Garros bis ins Finale vorgestoßen war.

"Es war eine großartige erste Runde", schätzte er, dass er ordentlich gefordert worden war. "Ich werde hart weiterarbeiten, um mich zu verbessern und eine Verbindung zu den Fans zu schaffen."