Tennis-Ass Oswald kritisiert French Open: "Wir sind ihnen egal"

Aber die Nadals, und nicht nur die, werden auch in der Behandlung bevorzugt. „Für uns war es enorm schwierig, hier einen Trainingsplatz zu bekommen. Ab 19 Uhr, hat man uns gesagt, bekommen wir die Plätze. Vorher nur, wenn ein Einzelspieler ein Training absagte. Zuletzt haben wir um 8.15 Uhr trainiert.“

Richtige Entscheidung

Dennoch ist er froh, Teil einer großen Tennisgemeinde zu sein, er ist gleichsam auch der letzte Herr einer großen Doppel-Generation um Oliver Marach, Jürgen Melzer, Alexander Peya und Julian Knowle. Oswald bleibt bescheiden. „Die waren alle in Top 10, ich war nur die Nummer 31.“ Warum Österreich in diesem Bereich so gut war, ist auch erklärt. „Alle waren sehr gute Einzelspieler, Doppel kannst du ja nicht lernen, es wird in Österreich ja auch nicht forciert. Das passiert einfach, wenn im Einzel nicht mehr viel weitergeht.“