Trotz Energiekrise: Schladming soll bei Flutlicht stattfinden

Die ÖSV-Connections nach Schladming sind vielfältig. Feller, im vergangenen Jahr nach fulminanter Aufholjagd Nightrace-Dritter, weiß die Familie seiner Lebensgefährtin in unmittelbarer Nähe, was in Sachen Kinderbetreuung hilfreich ist. Schwarz und sein Trainer Marko Pfeifer, der neue Sportliche Leiter der Alpin-Männer, sind hier zur Schule gegangen. Auf Skibergsteigerin Johanna Hiemer wartet als gebürtige Schladmingerin 2023 sogar ein waschechtes Heimrennen, auch wenn sie mittlerweile in Bayern lebt.

Fernziel ist Olympia

"Dass da unser Weltcup stattfinden wird, ist für mich noch ein größeres Highlight und Ziel als andere Sachen", sagte die zweifache Mama, die nach ihrer Mutterschaft wieder in den Sport einstieg. Der noch etwas in Ferne schwebende Höhepunkt sind freilich die Olympischen Spiele 2026 in Mailand/Cortina, wo die Sportart Teil des Programms sein wird.

Frischer Wind wird in diesem Winter in Schladming hinter den Kulissen wehen. Hans Grogl dankte nach der Saison nach 37 Jahren als Obmann des Wintersportvereins (WSV) ab und nahm damit auch als Chef des Nightrace-Organisationskomitees seinen Hut. Sein Nachfolger ist Hansjörg Stocker, der Geschäftsführer der congress Schladming GmbH.