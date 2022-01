Sensations-Aufholjagd: Feller verhindert ÖSV-Debakel in Schladming

Gerade noch rechtzeitig für das 25. Nightrace in Schladming hat sich Österreichs stärkster Techniker aus der Corona-Quarantäne freitesten können: Am Dienstagmittag durfte Manuel Feller wieder zu seinen Teamkollegen in Schladming stoßen. Ein anderer musste hingegen zuschauen: Michael Matt war tags zuvor positiv getestet worden, dem Tiroler Vierten von Kitzbühel blieb nichts anderes übrig, als den Kollegen per Handy alles Gute zu wünschen.