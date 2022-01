Riesentorlauf: Vlhova führt, Österreicherinnen abgeschlagen

Der erste Durchgang beim letzten Technikrennen vor Olympia lief für die Österreicherinnen nicht nach Wunsch. Katharina Truppe, die nach ihrer Corona-Infektion zurückkehrte, kam mit großem Rückstand auf Platz 10. Überraschend stark präsentierte sich Elisa Mörzinger, die es mit hoher Nummer klar in den zweiten Durchgang schaffte. Mit Ramona Siebenhofer fehlte die zuletzt stärkste rot-weiß-rote Riesentorläuferin, sie macht vor Olympia eine Pause, überlegt aber, vor dem Abflug nach Peking am Wochenende in Garmisch noch zu starten.

Eine Klasse für sich war Petra Vlhova. Die Slowakin setzte mit Startnummer eins eine Bestzeit in den italienischen Schnee, an die keine Läuferin herankommen sollte. Am nächsten kam ihr noch Sara Hector aus Schweden. Die Führende im Disziplinenweltcup hat einen Rückstand von 34 Hundertstel. Dahinter lauert Mikaela Shiffrin (USA).