Wilder Sturz von ORF-Kamerafahrerin Alexandra Meissnitzer

Seit dem 20. Dezember 2008 ist Alexandra Meissnitzer als Co-Kommentatorin und Kameraläufer bei Damenrennen für den ORF im Einsatz. Die 48-Jährige ist eine Meisterin ihres Fachs, sie ist zweifache Weltmeisterin und gewann drei Medaillen bei Olympischen Spielen.

Doch am Dienstag passierte ihr ein Missgeschick. Meissnitzer kam auf der steilen Piste am Kronplatz (Südtirol) vor dem zweiten Lauf zu Sturz - und plötzlich ging's bergab. "Mir hat es auf einer der Querschläge die Bindung aufgeschlagen", erklärte sie kurz danach in der Kommentatorenkabine. "Die ist nicht mehr so stark eingestellt, wie zu meiner aktiven Zeit - aber immer noch auf 120 Kilogramm."

Die Salzburgerin blieb unverletzt, allerdings: "Es tut mir jetzt alles ein bisschen weh."