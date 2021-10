Ladys First und ein Professor Nimmersatt im Präsidentenspiel

Unter der enthusiastischen Präsidentschaft der Wiener Pharmaunternehmerin Brigitte Annerl wurde Hartberg zur zweiten steirischen Macht neben Sturm Graz.

In Tirol hat Diana Langes-Swarovski die (Spendier-)Hos’n an. Ohne sie und ihr Geld hätte es für Wattens kaum fürs Oberhaus gereicht und wäre Thomas Silberberger nie zum klubtreuesten Trainer der Bundesliga (acht Jahre bei der WSG Tirol) geworden.

Im höchsten Bundesliga-Gremium ist Tirols First Fußball-Lady die Nummer zwei neben dem Bundesliga-Vorstandsvorsitzenden (und Admira-Präsidenten) Philip Thonhauser, der im Gegensatz zu Diana Langes-Swarovski eher unauffällig agiert. Was auch daran liegt, dass Thonhauser, 49, berufsbedingt die Hälfte des Jahres in New York verbringt. Zur ÖFB-Hauptversammlung aber wird er laut Liga-Geschäftsführer Christian Ebenbauer am 17. Oktober nach Klagenfurt kommen.