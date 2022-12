Nicht nur für den ÖSV, auch für Kriechmayr selbst war es eine Art Befreiungsschlag. "Ich habe mein Leben riskiert und versucht, voll am Limit zu sein. Man hat ja bei den letzten Abfahrten gesehen, dass ich überhaupt nicht dabei bin", sagte der 31-Jährige im ORF-Interview. "Bei der Ciaslat habe ich mir vielleicht zwei Prozent Reserve gegeben. Aber das war meine beste Zeit bisher da herunter. Bei so einer verkürzten Abfahrt darf man keinen Millimeter herschenken. Ich habe versucht, von oben bis unten ziemlich am Limit zu bleiben."

Erster Sieg seit März

Für Kriechmayr ist es der 13. Weltcupsieg, zuletzt hatte er Mitte März beim Weltcup-Finale in Courchevel in der Abfahrt und tags darauf auch im Super-G triumphiert. Ein Super-G steht am Freitag auch auf der klassischen Strecke im Grödnertal auf dem Programm, am Samstag eine weitere Abfahrt (jeweils 11.45 Uhr). Für Aleksander Aamodt Kilde freilich als Sieger der ersten beiden Saison-Abfahrten blieb hinter dem Franzosen Johan Clarey (+0,23) nur Platz fünf (+0,26). Kilde erklärte, er habe nach dem Start nicht so den Speed mitgenommen.