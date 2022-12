ÖSV-Stars vor Gröden-Abfahrt: "Können uns nicht immer abwatschen lassen"

Das Schicksal teilt er mit Vincent Kriechmayr, auch der amtierende Doppelweltmeister kommt auf dieser Strecke nicht in Fahrt. In den letzten sechs Jahren war der Oberösterreicher in einer Gröden-Abfahrt nie in den Top Ten zu finden. „Wir können uns in Gröden nicht immer nur abwatschen lassen.“

Leichter gesagt als getan. Denn bei den lang gezogenen Kurven und in den Gleitpassagen der Traditions-Strecke können die ÖSV-Abfahrer ihre skitechnischen Qualitäten nicht ausspielen. Auf der Saslong sind Eigenschaften gefragt, die auf den meisten anderen Abfahrtsstrecken verpönt sind. „Hier muss man dahinschleichen und dahinschmieren. Da haben einige Läufer eine besondere Gabe“, sagt Matthias Mayer. „Deswegen gewinnen in Gröden Leute, die bei anderen Abfahrten oft nicht einmal in die Top 30 kommen.“