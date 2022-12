Nächster Rückschlag für ÖSV-Riesentorläufer Roland Leitinger

Angesichts der Probleme scheint ein Start bei den zwei anspruchsvollen Riesentorläufen am Sonntag und Montag in Alta Badia unrealistisch. ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer wirkte am Mittwoch in Gröden nicht wirklich zuversichtlich. "Bei manchen Läufern dauert es länger, bis sie nach so einer schweren Verletzung wieder zurückkommen."