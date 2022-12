ÖSV-Läuferin steigt aus Weltcup aus: Aufhören ist Kopfsache

Eine Frage der Gesundheit

Leben – ein gutes Stichwort. Denn vielleicht waren es auch die zahlreichen Gehirnerschütterungen und Stürze auf den Kopf, die der Stubaierin am Ende zu denken gegeben haben, zuletzt beim Heimweltcup am Stubaier Gletscher im November und davor im Oktober in Hintertux: „Ich hab Angst vor den Auswirkungen. Ich habe Kollegen, die nicht mehr arbeits- und konzentrationsfähig sind, weil sie zu viele Gehirnerschütterungen hatten.“ Das will die junge Tirolerin vermeiden.

„Bei der aktuellen Steigerung sehe ich mich jetzt einfach nicht mehr.“ Viele in ihrem Alter hören auf, man merke einen gewissen Umschwung. Junge kommen nach: „Da sind Athleten mit 16, 17 Jahren, die auch schon Doubles machen!“ Sie frage sich, wie lange es den Sport überhaupt noch geben kann. Denn das Level gehe bereits jetzt ans Limit.

„Ich hab so viel erlebt! Es wird Zeit für neue Erlebnisse“, sagt Wallner zufrieden, die neben ihrer Athletenkarriere Matura und Bachelor gemacht hat. Jetzt will sie den Master machen und weiter Freeski fahren – und sich dabei auf Filme und Street-Events konzentrieren.