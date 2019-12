Tournee-Start: Kraft gewinnt Quali und fordert Schlierenzauer

Schwierige K.o.-Duelle

Stefan Kraft war freilich der einzige Österreicher, der in der Qualifikation restlos überzeugen konnte. Sonst war wenig davon zu sehen, dass die ÖSV-Springer die Nummer eins in der Nationenwertung sind. Mit Philipp Aschenwald (10.) schaffte es nur ein zweiter Österreicher unter die ersten 25. Dementsprechend schwierig werden auch die K.o.-Duelle am Sonntag.

Zwei ÖSV-Adler gelang erst gar nicht den Sprung in den Wettkampf. Tournee-Debütant Clemens Leitner und Daniel Huber. In Engelberg war Huber zuletzt noch auf Rang fünf gelandet, in Oberstdorf fabrizierte der Salzburger mit 112 Metern und Rang 55 einen Totalabsturz. „Das ist ein bisschen eine Katastrophe und tut sehr weh.“