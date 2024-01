Tournee in Bischofshofen: Zwei ÖSV-Springer in Quali am Podest

Weltcup-Leader Stefan Kraft sprang auf seiner Hausschanze 134 Meter und überflügelte knapp seinen Teamkollegen Clemens Leitner (134,5 Meter), der lange auf den Qualifikationssieg hoffen durfte. Am Ende zogen aber noch Kraft und der Ryoyu Kobayashi am Wipptaler vorbei.

Der japanische Tournee-Leader flog in einer eigenen Liga und distanzierte mit einem Sprung auf 138 Meter die Konkurrenz um Welten. In dieser Verfassung wird sich Kobayashi am Samstag seinen dritten Tournee-Gesamtsieg sichern. Der zweitplatzierte Deutsche Andreas Wellinger verlor in der Qualifikation fast 20 Punkte.