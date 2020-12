Super-G in Val d'Isère: Überraschung durch Christian Walder

Walders ÖSV-Teamkollegen haderten derweil mit ihren Fahrten. Vincent Kriechmayr unterlief ein "blöder Fehler", wurde aber trotzdem noch Fünfter. Auch Matthias Mayer hatte seine Probleme und landete auf dem elften Rang.

Am Sonntag findet in Val d'Isère noch die erste Saisonabfahrt statt. Im Abschlusstraining am Freitag hatte Kriechmayr die Bestzeit aufgestellt.