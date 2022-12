Super-G in St. Moritz: 77. Sieg für Shiffrin, Puchner Siebente

Problem Steilhang

Die Beste in Rot-Weiß-Rot war Mirjam Puchner als Siebente (+0,96), und die Salzburgerin grübelte, wie sie das Rennen einordnen sollte. „Im Steilhang verliere ich einfach zu viel, da muss ich daran arbeiten, dass ich auch dort einen Zug auf die Skier bekomme“, sagte die Pongauerin. „Aber ich gehe inzwischen mehr ans Limit als früher, und dann muss man sich halt Fehler auch eingestehen. Aber ich glaube, dass es der richtige Weg ist.“

Mit Platz zehn (+1,16) fand Ramona Siebenhofer wieder einmal ein positives Ergebnis, Ariane Rädler wurde 16. (+1,37), Tamara Tippler (+1,82), Stephanie Venier (+1,85), Nadine Fest (+1,86), Christina Ager (+1,93) und Franziska Gritsch (+2,24) enttäuschten hingegen.

Sofia Goggia schrieb unterdessen weiter an ihrer Geschichte. Die Italienerin hatte die Abfahrt am Freitag als Zweite beendet, sich die links Hand gebrochen, die zweite Abfahrt mit neun Schrauben und zwei Platten gewonnen und schwang am Sonntag als Fünfte ab (+0,60). „Die Nacht war ziemlich schmerzhaft“, sagte die Italienerin, „ich wusste gar nicht, ob ich überhaupt starten soll. Aber ich bin zufrieden. Ich bin einfach runtergefahren, und ich bin happy nach den letzten Tagen.“

Der Rennkalender beschert den Frauen heuer eine längere Weihnachtspause als üblich, erst am 27. Dezember geht es wieder weiter. Am Semmering werden zwei Riesenslaloms absolviert, außerdem am 29. Dezember ein Nachtslalom.