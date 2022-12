Frauen-Abfahrt in St. Moritz: Sofia Goggia siegt mit gebrochener Hand

Sofia Goggia hatte sich Verstärkung geholt für die zweite Abfahrt von St. Moritz. Neun Schrauben und zwei Platten waren nötig, um die Beste ihrer Zunft nach Platz zwei am Freitag wieder zusammenzuflicken, vom Oberengadin ging es nach hartem Kontakt mit einem Tor ins Spital nach Mailand und wieder retour in die Schweiz.

„Meine linke Hand ist drei Mal so groß wie sonst“, sagte die 30-Jährige am Samstagmorgen, das hinderte die Italienerin aber nicht daran, abermals eine überragende Leistung zu zeigen.

Mit zwei gebrochenen Mittelhandknochen raste die Bergamaskerin bei perfekten Bedingungen in 1:28,85 Minuten zu Tal, und im Ziel präsentierte Sofia Goggia ihre Riesenhand, die in einem aufgeschnittenen und wieder zugepickten Handschuh steckte. Aber wer mit angerissenem Kreuzband und einem kleineren Wadenbeinbruch Olympia-Silber holen kann wie Goggia im vergangenen Februar in China, den schreckt eben auch ein kleines Malheur an der Hand nur bedingt.