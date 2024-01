Stürze und Sturmböen: Chaos bei der Abfahrt in Cortina

Nach den turbulenten Szenen in der ersten Frauen-Abfahrt am Freitag, bei der unter anderem Mikaela Shiffrin mit dem Hubschrauber geborgen werden musste, ging es am Samstag in Cortina d'Ampezzo in der gleichen Tonart weiter.

Auch das zweite Abfahrtsrennen auf der Tofana versank im Chaos. Etliche Stürze und die heftigen Sturmböen sorgten für mehrere längere Unterbrechungen.

