Stefan Kraft gewinnt die Qualifikation in Bischofshofen

Beim Tournee-Finale am Dreikönigstag in Bischofshofen stellt Österreich mit Abstanz die größte Mannschaft. Gleich elf Athleten haben sich für den Wettkampf (17.15 Uhr) am Montag qualifiziert.

Für die ÖSV-Springer geht es vor allem um einen versöhnlichen Tournee-Abschluss. In den ersten drei Bewerben war den Österreichern der angepeilte Stockerlplatz noch nicht gelungen, Stefan Kraft war in Oberstdorf und zuletzt am Bergisel jeweils auf dem vierten Platz gelandet und liegt in der Gesamtwertung an fünfter Position.

In der Qualifikation in Bischofshofen war der 26-Jährige nun der Beste. Bereits in Oberstdorf hatte Kraft die Qualifikation gewonnen. Daniel Huber (10.), Philipp Aschenwald (11.) und Gregor Schlierenzauer (14.) zeigten ebenfalls solide Leistungen.

Vierkampf um den Gesamtsieg

Vier Springer dürfen sich noch berechtigte Hoffnungen auf den Gesamtsieg machen. Der Pole Dawid Kubacki, der in Bischofshofen den Schanzenrekord hält, geht als Führender in das Finale. Ihm auf den Fersen sind der zweifache Tagessieger Marius Lindvik (NOR), der Deutsche Karl Geiger und der japanische Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi.

In der Qualifikation konnte keiner der Favoriten restlos überzeugen. Ryoyu Kobayashi war als Siebenter noch der Beste, Marius Lindvik (9.), Dawid Kubacki (13.) und Karl Geiger (16.) haben ebenfalls noch Luft nach oben.